Vrachtwagenchauffeur slaat alarm om auto die in de sloot ligt in Helmond

De auto was leeg en er was verder niemand bij in de buurt. Vermoedelijk is de bestuurder over een wandelpad gereden en daarbij in de sloot terechtgekomen. Aan sporen was te zien dat geprobeerd is de auto uit de sloot te krijgen, maar dat lukte niet en het voertuig is daarna achtergelaten. De auto zal alsnog weg worden getakeld. Het verkeer op de N279 heeft weinig hinder ondervonden van het voorval.