Vrachtwagenchauffeur voorkomt zelfdoding op N279 bij Helmond door wagen precies onder viaduct te rijden

Helmonder schoot dan wel per ongeluk in de rug van een vriend, maar rechtbank maakt zich zorgen om nachtelij­ke rit

6 april DEN BOSCH - Dat een jonge Helmonder op een vriend van hem schoot was geen poging tot doodslag maar echt een ongelukje, zo oordeelt de rechtbank. Een pistool ging per ongeluk af toen de twee samen in de auto zaten.