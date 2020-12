Vredestocht langs oorlogsgraven en Gedachteniskapel in Helmond gaat niet door

Video Huwelijken, kots op de vloer en een moeder zonder onderbroek: de verhalen van 25 jaar Time Out in Gemert

16 december GEMERT - Stap één richting een prachtig huwelijk, de eerste (onprettige) kennismaking met alcohol en een sigaret, enorme hockeyfeesten of een spectaculaire show van Volumia, dj Tiësto of Mental Theo: vijfentwintig jaar Time Out levert talloze mooie, hilarische of juist gênante herinneringen op.