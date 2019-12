Vredestocht trekt weer door Helmond

De jaarlijkse tocht is een initiatief van de moskee, de Damiaanparochie en de Protestantse Gemeente in Helmond. Zij willen daarmee vrede en verdraagzaamheid uitdragen.

Iedereen die wil mag meelopen. De tocht duurt een klein uur en voert vanaf de moskee naar de Jozefkerk, Bethlehemkerk en terug via het centrum. Na afloop is er koffie, thee en koek in de moskee.