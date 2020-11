Vreemd: geen enkel kogelgat te vinden na schietpartij in Helmondse Peelhof

De schoten vielen november vorig jaar, op klaarlichte dag in de Peelhof, in de wijk Rijpelberg. De politie werd meteen platgebeld met meldingen. Maar: niemand had het schieten echt daadwerkelijk gezien. En zo waren er ook nergens kogelgaten te vinden. Er lagen wel wat hulzen en vooral niet-afgeschoten patronen op straat. De vreemdste is volgens advocaat Klewer een kogelpunt die in de auto lag. Ook hier: geen enkele schade. Rijp dus voor nader onderzoek, aldus de pleiter.