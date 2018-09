Vreemd: minder leegstand in centrum Helmond, maar ook minder winkelend publiek

In de economische kwartaalcijfers van de gemeente Helmond is in elk geval een daling te zien. In de eerste helft van 2018 bezochten ruim 1,65 miljoen verschillende mensen het centrum tijdens openingstijden van winkels. Dat waren er in dezelfde periode in 2017 nog ruim 1,85 miljoen. Een afname van 10,6 procent dus.