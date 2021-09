Vrije tijd besteden in de stad? Op de site van Visit Helmond is straks alles te vinden

Recensie ‘Gevaarlij­ke Namen’: beklemmend toneel over je naam als doodvonnis

23 september HELMOND - Gevaarlijke namen is een getuigenis over een oorlog die we zo graag zouden willen vergeten. Een oorlog zoals alle oorlogen, over wegkijken en wegmoffelen, over een naam die plotsklaps jouw dood betekent. Een voorstelling die eigenlijk ondragelijk is om naar te kijken, omdat de pijn van het toneel spat. Niet alleen vanwege de horror-verhalen die maar al te bekend zijn: dat wat mensen elkaar aandoen omwille van een aangepraat idee.