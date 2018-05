Vrijspraak voor Helmondse stenengooier

Vijftien jaar warmte en steun in Ronald McDonald Huis Veldhoven

10:45 VELDHOVEN - Ouders komen vaak binnen in totale ontreddering. Hun baby is te vroeg geboren of is ziek en ligt op de intensive care van het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven. Dan willen ze maar één ding: dichtbij hun kindje zijn. Dat kan sinds vijftien jaar in het Ronald McDonald Huis, pal naast het MMC. Het opende op 19 mei 2003 de deuren.