Vrijwilligers schitteren in Kasteel van Sinterklaas in Helmond

Elke dag weer ziet Sinterklaas zo'n zeventienhonderd mensen voorbij schuifelen in zijn Kasteel. En dat dan dertien dagen in totaal. Tegelijkertijd weet de goedheiligman dat het grootste gedeelte van de kinderen het meeste uitkijkt naar een ontmoeting met hem. Wanneer de ene groep kids zijn slaapkamer heeft verlaten, is er tijd voor een kort interview. ,,Nee, ik voel me eigenlijk nooit moe. Al is het aan het einde van de dag lekker om even het bubbelbad in te duiken, dat laten de Pieten dan vol lopen. Als u mij nu wil excuseren?” En de volgende 25 bezoekers staan weer klaar. ,,Hop, hop, hop, paardje in galop.”