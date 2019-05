Vrijwilligerspenningen voor jubilerende leiders Scouting Leonardus Helmond

Helmond Skon gaat zwerfafval te lijf: ‘Op een gegeven moment ging het me echt irriteren’

26 mei HELMOND - Zwerfafval is overal, maar in het oostelijk deel van Helmond wordt het steeds minder. Met dank aan Helmond Skon, een groeiend clubje fanatieke vrijwilligers. ,,Het heeft me nu al veel gebracht.”