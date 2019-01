Vrouw (18) uit Gemert ‘in zorgwekkende toestand’ in ziekenhuis na steekpartij in Helmond

De 18-jarige vrouw uit Gemert werd zondagochtend rond 8.45 uur gevonden in de woning. Ze was zwaargewond en had een of meerdere messteken. Een 22-jarige man werd zondag al opgepakt in verband met de steekpartij. Hij zit nog steeds vast. Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd in de woning is nog in volle gang.