Vrouw in Helmond waarschijnlijk slachtoffer van geweld: Politie zoekt én vindt man die haar naar ziekenhuis bracht

Mogelijk is zij slachtoffer geworden van geweld, laat de politie weten via Twitter. Dat wordt momenteel nog onderzocht. De politie was dan ook op zoek naar degene die de vrouw naar het ziekenhuis heeft gebracht. Al kort na het opsporingsbericht dat de politie via Twitter verspreidde, was de identiteit van de man bekend. De politie gaat met hem in gesprek om te onderzoeken wat er precies is voorgevallen.