Vrouw laat deur woning in Helmond openstaan vanwege hitte en wordt bestolen terwijl ze zelf thuis is

René Wilmink viert zilveren priesterju­bi­le­um in Sint-Joriskerk: ‘Hier ben ik thuis, dit is nu mijn leven’

EINDHOVEN - Pastoor René Wilmink van de Eindhovense Sint Jorisparochie kan niet om het cliché heen: er is ontzettend veel veranderd de afgelopen 25 jaar. Zondag wordt zijn zilveren priesterjubileum uitgebreid gevierd. ,,Dat is mooi, want een viering betekent óók het samenkomen van mensen.”