Vrouw steelt verkleed als verpleegkundige in ziekenhuis Helmond

Boni kreeg stenen tegen haar voorruit in Aar­le-Rix­tel: 'Enorm veel geluk gehad'

19 mei AARLE-RIXTEL - Ze is zich doodgeschrokken. Boni Donkers uit Handel reed vrijdagavond nietsvermoedend over de N279. Onder het viaduct van de Bakelseweg in Aarle-Rixtel kreeg ze echter plotseling meerdere stenen tegen haar voorruit. Ze was niet het enige slachtoffer.