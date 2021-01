Vrouw verliest controle over het stuur en belandt met auto in de sloot bij Helmond

Buitenbeelden Vreemde vogels en een mysterieu­ze muurtekst in Stratum

27 januari EINDHOVEN - ‘Een dansend spook in de open laadbak van een rijdende vrachtauto’. Wat Hans Koetsier precies wilde uitdrukken met deze mysterieuze tekst op de zijgevel van Pand P in Eindhoven kunnen we hem niet meer vragen.