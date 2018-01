Vrouwen uit Helmond en Nuenen beleven bloedstollende nacht tijdens Escape Room overnachting

BUNSCHOTEN - De Helmondse Sule Benal (21) en Daniek Haus (22) uit Nuenen sliepen afgelopen weekend voor het eerst in De Meisjeskamer van Escape Room Nederland in Bunschoten. Normaal het tafereel van groepen die onder bloedstollende omstandigheden uit de kamer proberen te ontsnappen. Het tweetal beleefde een angstaanjagende overnachting.

Rond middernacht werden Sule en Daniek, die onder de dekens van het tweepersoonsbed in de enge 'Meisjeskamer' lagen, de stuipen op het lijf gejaagd. Veel mogen ze over hun overnachting niet verklappen, want volgens eigenaren Eric Spring in 't Veld en Dori Németh van Escape Room Nederland op het Bunschotense bedrijventerrein Haarbrug-Noord, is er een grote kans dat in de toekomst meer van dit soort overnachtingen in de horror-kamer worden georganiseerd. Maar Sule en Daniek waren de eersten.

Huiveringwekkende omstandigheden

Uit de escape room De Meisjeskamer, vorige week door de 2017 Golden Lock-In Awards uitgroepen tot een van de 17 beste Escape Rooms ter wereld, proberen dagelijks groepen van maximaal zes personen te ontsnappen door het oplossen van puzzels, raadsels en het vinden van hints. Het doel: door goed nadenken en slim samenspelen onder huiveringwekkende omstandigheden binnen een uur de kamer uit komen. De escape room De Meisjeskamer vertelt het verhaal van een weesmeisje dat van een ogenschijnlijk vriendelijke man een eigen kamer krijgt. Even is ze gelukkig, totdat de man niet zo aardig blijkt als dat ze had gedacht.

Volgens Eric waren er vaak bezoekers die na de ervaring in het reallifespel gekscherend vroegen: en nu mogen we in het bed van de Meisjeskamer slapen? ,,Dat bracht ons op ideeën. We plaatsten een bericht op Facebook om te kijken of er animo voor was en er werd honderden keren op gereageerd."

Onder andere door Sule en Daniek. De vriendinnen hebben een bijzondere hobby: urban exploring. Samen zoeken de vriendinnen leegstaande panden of onbewoonde plekken op om er foto's te maken. Illegaal en erg spannend, aldus de meiden. ,,Een ziekenhuis, verlaten boerderij, huizen of een gevangenis. Je moet de plekken zelf vinden. Wij kijken er dan rond en maken foto's. We hebben geen flauw idee waarom, maar we houden van enge dingen."

Het duo stuurde voor de prijsvraag een foto in die ze gemaakt hadden op een van de 'urbex' locaties van een groene bank met een kinderpopje. ,,We zijn niet bang aangelegd, dus het slapen was voor ons op een schaal van 1 tot 10 een 7. Het was zeker spannend. De spanning ('de enge geluiden en andere gebeurtenissen') duurde twee uur lang. We durfden daarna niet te slapen, omdat we niet zeker wisten of het afgelopen was. Het was op sommige momenten echt eng."

Een ontspannen overnachting was het dan ook zeker niet. ,,Ik heb denk ik maar vijf uur licht geslapen. Om negen uur stond het ontbijt klaar. Het was pik en pik donker, want er zitten geen ramen in de escape room. Ik zou iedereen zo'n overnachting aanraden."

De Meisjeskamer is de tweede kamer die door Eric, Dori en hun team is bedacht en gebouwd. Hun eerste kamer is De Laboratoriumkamer. Deze kamer is de eerste escape room van Nederland en viert in mei haar 5-jarig bestaan. De afgelopen twee jaar werken ze aan hun derde escape room, The Dome. Een science fiction verhaal. Dit nieuwe escape avontuur wordt dit voorjaar verwacht.

