Vur welleke club ik ben? Tuurlijk…

In beeld | Een dag na de zeer grote brand bij Huijbregts Foodgroep in Helmond

19 juni HELMOND - De voorbije weken wordt Zuidoost-Brabant geteisterd door grote branden. Na de brand in de Deurnsche Peel en de uitslaande vlammen bij transportbedrijf Van der Heijden in Hapert, moest donderdag een loods van Huijbregts Foodgroep in Helmond het ontgelden. Dat de uitslaande brand zijn sporen naliet, is op onderstaande foto’s van Pim Verkoelen en Harry Grijseels te zien.