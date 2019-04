Vuurwapens gevonden bij inval in bedrijf Helmond

Muziek in het Elkerliek: Bach (nee, niet J.S.)

9:36 ‘Alsjeblieft niet wéér een afbeelding van Bach’, verzuchtte een redacteur toen we het over dit artikel hadden. Voor de één is het ‘geen dag zonder Bach’, voor de ander ‘niet weer Bach’. De laatste categorie heeft een slechte week achter de rug, Bachs meest beroemde werk, de Matthäus Passion, werd in Nederland maar liefst tweehonderdvijftig keer uitgevoerd.