Vuurwerkkopers in Helmond zien geen bezwaren

Liam Toll uit Helmond, jongste ED-cor­res­pon­dent

28 december HELMOND - Hij telt 17 jaren, is geboren en getogen in Helmond, bijna 2e jaars student Journalistiek in Tilburg en de jongste correspondent van het Eindhovens Dagblad: Liam Toll uit Brouwhuis. In die wijk en in Rijpelberg is hij nu de ogen en oren van de krant.