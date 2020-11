Vuurwerkoverlast in Helmond, veel politie op de been

Vaasgooier nog altijd niet aangehou­den, ondanks recherche­werk van slachtof­fer: ‘Dit doet me pijn’

22 november HELMOND - Een vrouw rijdt op haar gemak over de Kasteel-Traverse in Helmond als er plots een vaas op haar voorruit wordt gesmeten. Een levensgevaarlijke actie. Samen met haar vriend achterhaalt ze al snel wie de mogelijke dader is, maar de politie heeft nog altijd geen verdachte aangehouden. ,,We zijn het vertrouwen volledig kwijt.”