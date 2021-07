VVD Helmond verwelkomt Kardol, die in het verleden acht jaar lang Statenlid was bij de PVV: ‘Ik heb een rugzakje vol ervaring’

De overstap van Kardol (40), woonachtig in Brandevoort, springt in het oog. Tussen 2011 en 2019 was ze namens de Partij voor de Vrijheid lid van de Provinciale Staten. ,,Ik heb ervaren dat de PVV iets minder democratisch is dan men wil laten overkomen”, zegt Kardol over haar vertrek. ,,Verder wil ze daar nu niet teveel over uitweiden. Ik heb gewoon heel veel passie voor politiek. En de VVD past goed bij me; de partij is ook minder links dan de PVV, maar mijn geluid is onveranderd. Die rechterflank hoop ik in Helmond te kunnen versterken.”