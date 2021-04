VVD Helmond wil winkeliers helpen met ‘shoplichten’: bij rood stoppen, bij groen lekker shoppen

Genemuiden tevreden

Bij rood is in de winkel het maximaal toegestane aantal klanten bereikt, bij groen nog niet en is er dus ruimte voor spontane bezoekjes. In onder meer Genemuiden (Overijssel) werken shoplichten naar volle tevredenheid. De VVD Helmond vraagt het stadsbestuur om te onderzoeken of ook Helmond shoplichten kan krijgen. Mogelijk zouden die zelfs in de plaats kunnen komen van shoppen op afspraak, is het idee.