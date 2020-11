VVV's gaan weer samen De Peel promoten

HELMOND - Het is voor het oog drukker geworden de afgelopen jaren in De Peel op de fiets- en wandelpaden, in de hotels en bed & breakfasts, op de bungalowparken en de campings. Maar niettemin is de werkgelegenheid in de sector toerisme en recreatie in De Peel het afgelopen decennium met twee procent afgenomen, tot net iets onder de 5500 banen.

En dat terwijl in de gehele provincie Noord-Brabant de werkgelegenheid in deze sector juist met elf procent is gestegen. Reden voor de zes gemeenten in De Peel - Helmond, Deurne, Asten, Someren, Gemert-Bakel en Laarbeek - om in de aanval te gaan, de krachten van de zes VVV’s in deze gemeenten te bundelen en zo gezamenlijk te proberen De Peel als een aantrekkelijk gebied voor toeristen op de kaart te zetten.

Volop kansen

,,Er is nog een wereld te winnen", zegt Willem Moors, projectmanager vrije-tijdseconomie van Innovatiehuis De Peel, de gezamenlijke organisatie van de zes Peelgemeenten om nieuwe projecten op te zetten in de Peel. ,,We zijn samen tot de conclusie gekomen dat er nog volop kansen zijn op dit gebied. We kunnen echt meer mensen naar De Peel halen, zodat de toeristische en recreatieve sector beter gaat draaien en de werkgelegenheid verder toeneemt. Deze regio heeft echt veel te bieden op het gebied van onder meer musea, erfgoed, natuur, wandel- en fietsvoorzieningen en horeca.”

Op 1 januari aanstaande gaat een gezamenlijk website de lucht in waarop de zes gemeenten zich als een gezamenlijke regio gaan presenteren. Rond diezelfde tijd moeten er twee regiomarketeers aan de slag gaan die samen met de ondernemers in De Peel plannen bedenken en uitvoeren om meer toeristen naar deze hoek van Zuidoost-Brabant te trekken.

Quote In dit soort gevallen gaan de kosten voor de baat uit Willem Moors, Innovatiehuis de Peel

Voorlopig is daarbij gekozen voor een periode van een jaar, vertelt Moors, met een totale kostenpost van 250.000 euro. ,,In een tijd waarin er volop bezuinigd moet worden en er door corona veel onzekerheden zijn, is het begrijpelijk dat de gemeenten voorzichtig zijn en eerst de resultaten willen afwachten voordat er meer geld op tafel komt. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat het ook verstandig is om anticyclisch te investeren. Want in dit soort gevallen gaan de kosten toch voor de baat uit.”

Profileren

Deze nieuwe samenwerking tussen de zes VVV's roept echo's op van het verleden, waarin de lokale VVV's op gingen in de VVV Peelland en vervolgens in de VVV Zuidoost-Brabant. Die samenwerking viel een jaar of tien geleden uiteen toen de Kempen zich binnen Zuidoost-Brabant liever weer apart wilden gaan profileren.

,,Het verschil met toen is dat de lokale VVV's nu blijven bestaan", zegt Moors daarover. ,,Zij vormen met hun kennis, vrijwilligers en uitgebreide netwerk uiteindelijk de basis. Deze samenwerking komt daar bovenop.”

Gemeentegrenzen

Gemeentegrenzen, die bestaan alleen in de ogen van bestuurders en politici, zegt Peter-Paul van Meerwijk. ,,Toeristen en recreanten hebben daar helemaal geen erg in. Die gaan daar naar toe waar het mooi is of fijn om te fietsen en te wandelen.”

Quote Voor toeristen houdt de wereld niet op bij gemeente­gren­zen Peter-Paul van Meerwijk, Aardborsthoeve

Van Meerwijk is sinds enkele jaren eigenaar van de Aardborsthoeve aan de rand van Mierlo en daarvoor was hij jarenlang stadspromotor van Helmond. Hij juicht de gezamenlijke promotie van De Peel als een aantrekkelijk gebied dan ook van harte toe. Maar hij vindt wel dat de samenwerkende VVV’s breder moeten kijken dan alleen naar De Peel.

,,Hier op terras leggen fietsers aan die verblijven in Willibrordhaeghe in Deurne en net een rondje gemaakt hebben over de Strabrechtse Heide bij Heeze”, zegt hij. ,,En een dag later gaan ze naar de Groote Peel tussen Asten en Ospel. Voor hen houdt de wereld niet op bij de grenzen die gemeentebestuurders trekken. Ik hoop daarom van ganser harte dat de samenwerking een brede focus krijgt, zodat we er allemaal baat bij hebben.”

Basis op orde

Toeristen trekken? Met goede verbindingen in de vorm van uitstekend onderhouden fiets- en wandelpaden. Die bovendien voorzien zijn van adequate bewegwijzering. ,,Bovendien genoeg vrijwilligers die er voor zorgen dat die bordjes er ook blijven hangen.”

Gemertenaar Frans Francissen weet wat er nodig is om toeristen te trekken en ook terug te laten keren naar De Peel: ,,De basis moet op orde zijn”, zo vat hij het samen. Francissen weet waar hij het over heeft. Hij was jarenlang bestuurslid van de VVV en in Gemert lange tijd locatiemanager.

Quote Je moet wel durven investeren Frans Francissen, Oud-bestuurder VVV

Ook hij is ingenomen met de hernieuwde samenwerking. ,,We hebben die beweging in de jaren negentig al een keer gezien. Jammer dat het toen stukgelopen is. Maar gelukkig hebben we in de gemeenten hier in de Peel daar wel sterke VVV’en aan over gehouden.

De zorg van Francissen zit ‘m in de financiering. ,,Om de basis op orde te houden, is geld nodig. Dan moet je durven investeren. Wil deze samenwerking een succes worden, dan moet je ook de financiering voor een langere termijn dan slechts één jaar waarborgen.”