Waar ligt toekomst van Edah Museum in Helmond?

Schietpar­tij­en Brabant: wapenwet is 'abominabel gedrocht'

7:33 EINDHOVEN - De knallen van de ene schietpartij zijn nog niet verstomd of elders in de regio worden trekkers overgehaald. Het lijkt alsof de Glocks en Kalasjnikovs in de aanbieding zijn. Politie wil alle illegale wapens wel opsporen maar heeft geen geld. En het belangrijkste wapen tegen wapens werkt niet: de wapenwet is een gedrocht.