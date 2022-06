Wallaby van De Warande in Helmond dood gevonden, mogelijk aangevallen door wolf: ‘Moet een flink beest zijn geweest’

HELMOND - Een wallaby van dierenpark De Warande in Helmond is begin deze maand mogelijk het slachtoffer geworden van een wolf. Het dier werd 's ochtends door een medewerker dood in de wei gevonden en bleek toegetakeld. Of het daadwerkelijk om een aanval door een wolf gaat, wordt onderzocht.

De wallaby is de tweede in een jaar tijd die in het dierenpark lijkt te zijn aangevallen door een wild dier. Dat zegt Maarten Koolen, voorzitter van stichting Dierenparken Helmond waar De Warande onder valt. ,,De vorige aanval was ongeveer een half jaar geleden. Toen heeft onderzoek naar de doodsoorzaak niks uitgewezen.”

Dat onderzoek wordt gedaan door BIJ12, dat namens alle Nederlandse provincies kijkt naar wolven in Nederland. Na de nieuwste aanval in Helmond op 6 juni, ruim een week geleden, is er opnieuw een taxateur van BIJ12 naar het dierenpark afgereisd om een DNA-monster af te nemen. ,,Bij de eerste aanval was de wallaby zo toegetakeld dat er weinig kon worden vastgelegd", zegt Koolen. Hij denkt dat dat dit keer makkelijker ging. ,,De beetwond stond er veel duidelijker in. Aan de afdruk van de tanden te zien, moet het een flink beest zijn geweest.”

Lammetjes met rust gelaten

De taxateur van BIJ12 heeft de situatie vastgelegd. Dat doet hij door te kijken naar sporen zoals de manier van doding, bijtwonden, pootafdrukken en keutels of haren van de aanvaller. Het DNA-monster wordt vervolgens geanalyseerd door Wageningen Environmental Research (WENR).

Uit de DNA-uitslag kan blijken dat een wolf de boosdoener van de dodelijke aanval is, maar het blijkt ook wel eens om een vos of hond te gaan. In het geval van de wallaby kan er nog geen uitsluitsel worden gegeven. ,,In principe kan het van alles zijn geweest. Een vos, een wilde hond...” Wat volgens Koolen opvallend is, is dat een wallaby een snel dier is dat rondhuppelt en -springt. ,,Onze lammetjes zijn met rust gelaten en de wallaby is gepakt. Dat kunnen we nog niet helemaal met elkaar rijmen.” Volgens Koolen duurt het nog een week of twee tot de DNA-uitslag bekend is.

Mocht het om een wolf gaan, dan schept dat volgens Koolen vooral duidelijkheid in de maatregelen die het dierenpark kan treffen om een volgende aanval te voorkomen. ,,Als we weten wat het was, kunnen we er iets aan doen.”

Nieuwste cijfers over wolven in Nederland In totaal hebben vijftien wolven op dit moment in Nederland een territorium gevonden. Onder die vijftien dieren zijn vier paartjes die mogelijk later dit jaar welpen krijgen. Daarnaast zijn in de afgelopen maanden minstens elf zwerfwolven door het land getrokken. Tussen half februari en eind april kreeg BIJ12 897 meldingen van wolven of van sporen van een wolf binnen. In 313 gevallen is op basis van DNA-materiaal of camerabeelden vastgesteld dat er inderdaad een wolf was waargenomen. 54 landbouwhuisdieren zijn in diezelfde periode aangevallen en meestal ook gedood door een wolf.

Waar komt de wolf vandaan en hoe gaan we ermee om nu hij weer terug is in Nederland? Je ziet het in deze video.



