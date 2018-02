Wandelaar ziet kinderfietsje liggen bij ijskoud water in Helmond, zoekactie levert niets op

Auto in Helmond ramt diverse geparkeerde auto's: twee mannen opgepakt

24 februari HELMOND - Zaterdagmiddag rond 14.00 uur heeft een auto in de Scheepstal in Helmond (een binnenweg tussen Asdonk en Dierdonk) diverse geparkeerde auto's geramd. Niemand raakte gewond, wel is er veel schade aangericht.