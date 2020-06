Wandelen langs Goeikes-foto’s in het centrum van Helmond

HELMOND - In het centrum van Helmond is vanaf 1 juli een nieuwe Goeikes-expositie te bezichtigen. Een gratis toegankelijke route voert langs foto’s die zijn geïnspireerd op het werk van Lucas Gassel. In de buitenlucht zijn enkele metershoge prints te zien.

De Goeikes-fotografen hebben zich dit keer laten inspireren door de Helmondse landschapsschilder Lucas Gassel. De Goeikes-route start dan ook in Museum Helmond, waar een overzichtstentoonstelling ingericht is over de zestiende-eeuwse schilder en zijn tijdgenoten. In de benedenzaal is het werk te zien van Goeikes-fotograaf Peter Verreussel.

De wandeling gaat verder door de binnenstad. Er zijn foto’s te zien met als thema ambachten in een modern jasje, de hedendaagse vluchteling, landschappen op micro-niveau en middeleeuwse architectuur.

In maart verscheen al het nieuwe boek van Stichting Goeikes: Het jaar van Lucas Gassel. De bijbehorende expositie zou een maand later met een groot feest worden afgetrapt. Vanwege de coronamaatregelen ging dat niet door. Gefeest wordt er binnenkort wel, verspreid over diverse horecagelegenheden in de Helmondse binnenstad. Op 1 juli om 19.30 uur zijn er minimaal zeven kleine openingsfeestjes, elk in een andere zaak. De foto-expositie is te zien tot en met 31 augustus.

De opening op 1 juli is voor iedereen gratis toegankelijk. Aanmelden is verplicht en kan via de website van Goeikes.

