Was er echt maar één fraudeur in Helmond?

Zonder het met zo veel woorden te zeggen, legde de gemeente Helmond vorige week een verband tussen de van fraude verdachte ex-medewerker Pieter H. en een bericht van de Belastingdienst. Die laatste heeft laten weten dat de gemeente niet kan bewijzen dat voor 2,9 miljoen euro níet is gefraudeerd. Voor de buitenwacht was één en één al snel twee. De vraag is of dat terecht is.