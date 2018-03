Wat is Emil Szymborski uit Helmond overkomen?

Alle scenario's open

Het leidde tot de vondst van het lichaam van de jongeman. Hoelang de tiener daar, pal naast de Europaweg richting Eindhoven, heeft gelegen is niet bekend. De politie en een forensisch team deden uitgebreid onderzoek in het weiland bij de Automotive Campus. Het is nog onduidelijk of Emil door een misdrijf om het leven is gekomen. Dat het om zelfdoding gaat, is niet aannemelijk. ,,We kunnen nog niet vaststellen wat de precieze doodsoorzaak is. We houden daarbij alle scenario's open", zegt de politie.