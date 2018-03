Wat is er aan de hand in Helmond? Opnieuw een auto in brand: 'Ooggetuige zag iemand wegrennen'

HELMOND – In Helmond is woensdag rond middernacht een auto in brand gevlogen. Dat gebeurde rond kwart voor twaalf op de Kortenaerstraat. Het gaat om de zoveelste autobrand in de stad in slechts een paar weken tijd. De politie houdt er rekening mee dat ook deze brand is aangestoken.