Wat is nou de waarde van het stadion van Helmond Sport?

Het kwam allemaal prachtig uit. Met een getaxeerde waarde van 1,96 miljoen euro (peildatum 7 februari 2018) was het huidige stadion van voetbalclub Helmond Sport uitermate geschikt om te betrekken in een deal. Daarmee kon dan het nieuwbouwplan Sport- en Beleefcampus De Braak financieel worden dichtgetimmerd. Dit stelde het Helmondse stadsbestuur. En dus gaat de gemeente het stadion kopen. (Van de grond onder het complex is zij al eigenaar.) Maar nu de inhoud van het taxatierapport bekend is, liggen er vragen.

1. De waarde van het bestaande stadion zit ’m volgens taxateur Gloudemans vooral in de (positieve) exploitatieresultaten die nog hadden kunnen worden behaald tot het einde van de erfpachtovereenkomst in 2039. Dus wat huidig eigenaar Stichting Belangen Helmond Sport (SBHS) nog 21 jaar lang met het stadion had kunnen verdienen na aftrek van kosten. Blijkbaar is deze rekenmethode gangbaar als het gaat om waardebepalingen van voetbalstadions. Maar hoe zeker is het dat er geld verdiend kan worden? In Helmond was de exploitatie van het stadion al een paar jaar problematisch; SBHS had voor meer dan een miljoen euro schulden.

2. In het taxatierapport staat dat de stichting jaarlijks 185.715 euro aan huurinkomsten ontving, een erfpachtvergoeding van 45,45 euro betaalde en 40.000 euro aan kosten had. Als we het wegwerken van achterstallig onderhoud meerekenen én incidentele investeringen zoals de vervanging van het kunstgrasveld en toekomstig groot onderhoud, komen de jaarlijkse kosten op ongeveer 90.000 euro. Dan nog zou er dus sprake zijn geweest van een dik positieve exploitatie. Hoe kan het dan dat SBHS de laatste jaren in financiële problemen kwam en bij de gemeente en de bank grote leningen afsloot?

3. Het huidige huurcontract tussen deze stichting en Helmond Sport loopt tot 2020. Voor daarna rekent Gloudemans met een huurprijs van 180.000 per jaar, want de huur van 118.000 euro die de voetbalclub nu betaalt is verre van marktconform. Maar een verhoging met 62.000 euro, ruim 52 procent, is dat realistisch? Het gaat hier dus om veronderstelde extra inkomsten die zwaar meewegen in de waardebepaling van het huidige stadion.

4. Helmond Sport zou kunnen degraderen naar de tweede divisie. Normaal gesproken komen er dan minder bezoekers en lopen recettes, inkomsten uit tv-gelden, sponsorbijdrages en horeca-opbrengsten terug. Dit zou SBHS weliswaar niet direct treffen, maar wel indirect, want de financiële positie van Helmond Sport en de horecabedrijven zou verslechteren. De kans is groot dat deze partijen de afgesproken huur dan niet meer zouden kunnen of willen betalen. Gloudemans heeft scenario’s doorgerekend met plus en min 10 procent huuropbrengst en plus en min 15 procent exploitatiekosten. Het is zeer twijfelachtig of men binnen deze bandbreedtes blijft als Helmond Sport zou degraderen. Of de berekende minimale waarde van het stadion dus inderdaad 1,71 miljoen euro is of wellicht nog een stuk lager.

Zouden de leden van de Helmondse gemeenteraad hebben geweten waar ze precies mee hebben ingestemd? Bij de raadsvergadering van oktober 2017 werd het principebesluit genomen: bij een passende taxatiewaarde van het huidige stadion zou alles doorgaan. Flink wat raadsleden uitten zorgen over de financiële paragraaf, maar uiteindelijk gingen 35 van de 37 akkoord met het collegevoorstel. Alleen SP’er Ger Klaus en Stef Stevens van D66 stemden tegen.

Hoe het ook zij, de gemeente wordt eigenaar van een stadion dat veel meer kost (aankoop, onderhoud, gas-water-licht en dergelijke) dan het in de resterende vijf jaar nog kan opbrengen. Van de leningen aan SBHS (vele tonnen) ziet zij niks meer terug. En er wordt 25 miljoen geïnvesteerd in de bouw van Sport- en Beleefcampus De Braak, een op zich prachtige integratie van sport, onderwijs en sociaal-maatschappelijke activiteiten.