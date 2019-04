Wat minder gebak en wat meer walnoten in Helmond

Niek de Groot uit Helmond en Jan-Maar­ten van Rooij uit Deurne maken theater­stuk voor bedrijven: Kleur bekennen op de werkvloer

10:56 HELMOND/DEURNE - Mensen zijn te verdelen in kleuren. Rood, groen of blauw; dat zegt veel over karakter en het soort werk dat bij je past. Niek de Groot en Jan-Maarten van Rooij maakten er een theaterstuk over voor bedrijven.