Wat tot nu toe bekend is over de moord op Manon Seijkens 25 jaar geleden

De moord op de 8-jarige Manon Seijkens uit Helmond is na een kwart eeuw nog altijd niet opgelost. Met de bekendmaking van nieuwe details doet de politie een ultieme poging om alsnog de moordenaar te vinden. Hieronder vind je informatie en een tijdlijn waarin je alles uit de zaak kunt teruglezen. Denk mee en help deze kindermoord uit 1995 op te lossen.

DE LOCATIES

Vermissing

Manon Seijkens woont ten tijde van haar verdwijning samen met haar gescheiden moeder op de Marslaan 47. Het rijtjeshuis staat in de Planetenbuurt in Helmond-Noord. Het is een rustige wijk waar halverwege de jaren negentig vooral gezinnen met jonge kinderen wonen. Manon is er bijna dagelijks op straat te vinden, meestal op blote voeten. Zo ook op 10 augustus 1995. Ze draagt verder een geel rokje met bijpassend hemdje, beiden bedrukt met rode kersen. Ze gaat om half vier de deur uit om nog even buiten te spelen, maar verschijnt een uur later niet voor het avondeten. Ze blijkt onvindbaar.

Vondst

Als kinderen de Planetenbuurt uitlopen, komen ze in het noorden meteen uit bij het riviertje de Nieuwe Aa. Het vormt een soort barrière voor de jeugd om meteen door te wandelen naar natuurgebied De Bundertjes dat erachter ligt. Toch wordt Manon daar dik een half jaar na haar vermissing - 17 februari 1996 - gevonden. Ze ligt midden tussen riet, verdorde gras, en bramenstruiken, op een meter of vijftien van het zandpad langs de het nieuwe kanaal. Die waterweg is een omleiding van de oorspronkelijke Zuid-Willemsvaart en is dan nog maar net voltooid. Om er vanaf het huis van Manon te komen, moet je via een kleine sluis de Nieuwe Aa oversteken. In totaal is het maximaal tien minuten lopen.

DE AANWIJZINGEN

Damesschoenen

Eén van de grootste mysteries in de zaak zijn de schoenen die Manon droeg op het moment dat ze werd gevonden. Het meisje was immers blootsvoets buiten aan het spelen toen ze verdween. Maar een half jaar lag ze begraven in het natuurgebied met volwassen damesschoenen bij zich. De bontgekleurde schoenen, met blauwe, rode, gele en gouden accenten, waren van het merk Marie-Claire. Ze hadden een hak, open hiel en riempje aan de achterkant. De maat van de schoen is nooit bekend gemaakt door de politie, maar ze waren veel te groot voor Manon. Al waren er in het riempje extra gaatjes gemaakt zodat ook kinderen de schoenen konden dragen. De grote vraag is: van wie waren deze schoenen?

Volledig scherm De schoenen die Manon Seijkens draagt als ze wordt gevonden. © Politie Oost-Brabant

Aziatische haar

Op het lichaam van Manon wordt na haar dood een lange, donkere haar gevonden va 27 centimeter lang. De haar kan van de dader zijn of misschien van iemand met wie Manon vlak voor haar verdwijning heeft gespeeld. Ook kan de dader een haar van bijvoorbeeld zijn partner hebben overgebracht op Manon. Pas in de zomer van 2019 wordt er met nieuw onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) mitochondriaal DNA uit de haar gehaald. Daaruit blijkt de haar is van iemand van Oost-Aziatische oorsprong. De haar is vergeleken met eerdere verdachten, evenals hun (ex-)partners, maar leverde vooralsnog geen match op. Maar van wie is de haar dan wel?

Profiel van de dader

Het coldcase-team van de politie Oost-Brabant heeft bekend gemaakt in welke richting het denkt wat betreft de dader. Vermoedelijk is Manon voor haar dood seksueel misbruikt. Bovendien lag ze op een locatie die vooral bekend is bij mensen die veel in die omgeving komen. De politie denkt daarom dat de moordenaar een pedoseksueel uit Helmond-Noord is. Misschien woonde hij er destijds of anders was hij er in ieder geval vaak te vinden. Het zou ook kunnen dat hij rond de verdwijning of vondst van Manon zich plotseling uit de voeten maakte. Dat hij verhuisde of niet meer in de wijk kwam De politie heeft in de jaren negentig overigens ook onderzoek gedaan onder vissers - het lichaam van Manon werd gevonden vlakbij een visplek - maar dat leverde weinig op.

Ziet u een verband tussen de aanwijzingen, doen zij u aan iemand denken of heeft u een andere tip? Alles is welkom om deze moord alsnog op te lossen. Stuur dan een bericht naar coldcase.oostbrabant@politie.nl. Anoniem iets doorgeven kan ook via Meld Misdaad Anoniem. Het Eindhovens Dagblad tippen? Graag! Dat kan door te mailen naar redactie@ed.nl.

DE TIJDLIJN

Grootscheepse zoektochten waarmee heel Helmond-Noord werd uitgekamd, de arrestatie van drie verschillende verdachten, de vrijspraak van een man die al was veroordeeld: sinds 1995 is er in de zaak van Manon Seijkens van alles gebeurd. In de onderstaande tijdlijn lees je alles terug en kun je doorklikken naar talloze oude artikelen die destijds over de zaak zijn geschreven.