Waterschap en Asten niet blij met uitbreiding BZOB onder Helmond

Wat een dag! PSV in finale Europacup 1: 'Na 30 jaar zit ticket nog in mijn portemon­nee'

14:58 EINDHOVEN - Op 25 mei 1988, morgen dertig jaar geleden, beleefde PSV het hoogtepunt in de clubgeschiedenis. De Eindhovenaren versloegen Benfica in de finale van de Europacup 1. PSV-fans kijken terug op die wedstrijd, de busreis en de fantastische sfeer in Stuttgart.