Waterschap scherp op leven in droge beken, reddingsactie libelle bij Bakel

De grote bronlibel komt nergens in Zuid-Nederland voor, behalve in de vrij nietige Esperloop, weet ecoloog Bart Brugmans van het waterschap. Sinds de grote droogte van twee jaar geleden, en met een nieuwe langdurige droge periode in het verschiet, is het waterschap extra scherp op het leven in de beken en sloten.

Laagje water

In 2018 werd bij de Esperloop de pomp al geïnstalleerd die woensdag aan werd gezet. Een laagje water van ongeveer tien centimeter moet ervoor zorgen dat er voldoende flora en fauna blijft bij de beek en dat de grote bronlibel het er naar zijn zin blijft hebben.

Bij de Strijpse Beek in de buurt van Sint Anthonis heeft het waterschap woensdag alle vissen laten vangen die er nog in zaten. Ze zijn overgezet naar de Sambeekse Uitwatering bij Oploo.

Quote De aanwezig­heid van de winde heeft ons verbaasd. Dat is een vis die graag leeft in stromend, zuurstof­rijk water. Bart Brugman, Ecoloog Waterschap Aa en Maas

Ecoloog Brugmans keek ervan op dat er twaalf verschillende vissoorten in de beek bleken te zitten, van snoek, baars en voorn, tot riviergrondel, kolblei en alver. ,,De grote biodiversiteit heeft ons verbaasd, net als de aanwezigheid van de winde. Dat is een vis die graag leeft in stromend, zuurstofrijk water", zegt Brugmans.

De reddingsactie voor de vissen was nodig omdat het waterschap de toevoer stopte van de Maas naar de Strijpse Beek. Het schap verdeelt het schaarser wordende Maaswater over verschillende beken, en geeft daarbij voorrang aan waterlopen met grote ecologische waarde.

Op tijd

De actie vloeit voort uit het vissenprotocol, dat het waterschap en de sportvisserij vorig jaar hebben opgesteld naar aanleiding van de droogte van 2018. ,,Daarin hebben we vastgelegd wat te doen bij het droogvallen van beken in ons werkgebied”, zegt Ernest de Groot, lid van het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas.

,,Met dit protocol willen we ook voorkomen dat er pas een reddingsactie komt als de vissen al naar adem aan het happen zijn. Woensdag stond er nog zestig, zeventig centimeter water in de Strijpse Beek, maar we zijn nu ieder geval op tijd. We kunnen niet alle vissen redden, maar we proberen een goede doorsnede van de vispopulatie te behouden. We hebben als waterschap een zorgplicht voor flora en fauna.”

Volledig scherm De Esperloop op een archieffoto uit februari. Nu staat de beek vrijwel droog en gaat het waterschap Aa en Maas er grondwater in pompen. © DCI Media/Sem Wijnhoven