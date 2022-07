Watertoren in Helmond staat leeg, maar Leslie heeft plannen zat: ‘Rooftop bar, restaurant en ruimte voor exposities’

Nieuwe coalitie Ge­mert-Ba­kel keert zich fel tegen vliegver­keer De Peel: ‘Defensie zoekt oefenruim­te maar elders’

GEMERT-BAKEL - Als het aan de Gemertse gemeenteraad ligt, wordt er ook in de toekomst niet meer gevlogen vanaf vliegbasis De Peel in Vredepeel. De nieuwe coalitie is fel tegen heropening van het vliegveld, dat sinds begin jaren 90 gesloten is.

24 juli