Watertorenpark Helmond klaar in 2021

Alternatie­ven voor gasketel onder de aandacht in Helmond

11:25 HELMOND - Een omgekeerde koelkast, zo noemt voorzitter Berrie Horsten van Energiehuis Helmond een warmtepomp ter verwarming van een huis ook wel gekscherend. ,,Maar dat is een omschrijving die de lading dekt. Want een koelkast haalt de warmte van binnen naar buiten en de warmtepomp in een huis doet in feite het tegenovergestelde.''