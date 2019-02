'We hebben weer een festival! Vasthouden!’

20-jarige verdachte aangehou­den voor gewapende overval Albert Heijn Brouwhorst in Helmond

13:20 HELMOND - Een 20-jarige man is zaterdagavond aangehouden voor een overval op de Albert Heijn in winkelcentrum Brouwhorst in Helmond eerder die avond. De politie sluit niet uit dat de man betrokken is geweest bij eerdere overvallen in de omgeving van Helmond.