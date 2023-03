We mogen weer, maar wie weet iets over deze verkiezingsbijeenkomst in 1981 in Helmond?

UIT DE OUDE DOOSHELMOND - Op woensdag 15 maart mogen we weer naar de stembus. Dan zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Jozef van den Broek maakte in Helmond deze foto’s rond de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 1981.

Honderden Helmonders denken mee over de toekomst van hun stad

Het was een unieke happening die plaatsvond in sporthal De Braak in Helmond, op 5 mei 1972. Zo omschrijft Wim Raaijmakers het startschot van de inspraakprocedure over de toekomst van Helmond. Inwoners van de stad werden gevraagd mee te denken. Honderden mensen schreven zich in.

Raaijmakers was zelf actief betrokken. ,,Anno nu kunnen we daar nog een voorbeeld aan nemen”, reageert hij.

,,Belangstellende Helmonders konden zich die avond opgeven voor het proces dat bijna een jaar zou duren. Het eindresultaat moest een gewenst beeld geven van hoe Helmond zich in de komende vijftien jaar ruimtelijk zou moeten ontwikkelen.”

Helmond in de problemen

Per 1 januari 1968 was Helmond veel groter geworden met de annexatie van Stiphout, Mierlo-Hout en Brouwhuis. Begin jaren 70 stond de stad er zeer slecht voor, met name economisch. Helmond werd gedwongen nieuw beleid te ontwikkelen om uit de problemen te komen, schetst Raaijmakers.

Quote Vele Helmonders kregen de smaak te pakken om in allerlei rollen verder te gaan als actieve burger. Het gaf een enorme impuls aan de stad Wim Raaijmakers

,,Het organiseren van inspraak van burgers bij ruimtelijke plannen was in die tijd niet gebruikelijk. Ik was in 1972 student aan Sociale Academie Den Elzent in Eindhoven. Mensen van Werkgroep 2000, een denktank uit Amersfoort, kwamen in die opleiding vertellen dat burgers bij de toekomst van hun gemeente betrokken moesten worden en dat wij als afgestudeerden dat moesten begeleiden. Ik liep stage bij het toenmalige Ontwikkelingsbureau met het doel Helmond uit het slop te trekken.”

Een en een was twee; men ging in Helmond aan de slag met ‘burgerparticipatie.’

Levend ganzenbord

Er werden leuke dingen bedacht om de Helmonders te prikkelen. ,,We hadden de stad volgehangen met ludieke affiches waar ‘Inspraak in de Braak’ op stond. Het hoofdonderdeel van die avond was een soort levend ganzenbordspel. Leden van het college van B en W en de gemeenteraad figureerden als spelers.”

De inspraakprocedure had een mooie bijvangst: ,,Vele Helmonders kregen de smaak te pakken om verder te gaan als actieve burger; in politieke partijen, stichtingen samenlevingsopbouw, woningcorporaties enzovoorts. Het gaf een enorme impuls aan de stad.”

Raaijmakers herkent weinig mensen op de foto bij naam. ,,De figuur linksboven met snor lijkt mij Sjef der Kinderen. Hij turnde woningbouwvereniging Volksbelang om tot een corporatie van de huurders. Hij werd er ook de veelbesproken voorzitter van. En de man met de stropdas lijkt mij Willie Claassen, van later videotheek Bruynzeels.”

Maarten Mertens ziet rechts op de foto zijn vader R. Mertens. Die werkte toentertijd bij de gemeente Helmond. Ook zijn oma staat er op, J. Cleerdin-Nouwens, en naast haar zijn moeder J. Mertens-Cleerdin. Het zijn de twee dames in het midden achteraan.