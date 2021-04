We staan op de drempel naar een nieuw begin. The only way is up, mensen

Kort nieuws Koninklijk portret maken via techlab bieb; Duitse paasverras­sing via Lambertus­con­cer­ten

29 maart Als hij over een maand in Eindhoven zijn verjaardag komt vieren, zitten er voor koning Willem-Alexander waarschijnlijk ook nieuwe portretten tussen de cadeautjes. Het TechLab Digiwijs van Bibliotheek Helmond-Peel geeft kinderen vanaf 8 en tot en met 14 jaar op woensdagmiddag 7 en 21 april online via Teams de handvatten om met diverse technieken een portret van en voor de koning te maken. Deelname is gratis na aanmelding via de site van de bieb. In overleg wordt gekeken hoe de portretten bij de vorst terecht kunnen komen.