Weekmarkt Helmond eindelijk als vanouds, zelfs hond Diva is weer helemaal ‘zen’

Koningsdag in Helmond en de Peel: rustig op parken en pleinen, gezellig in voortuinen

27 april HELMOND - De zon schijnt en de driekleur wappert in Helmond en de Peel. Koningsdag wordt echter bescheiden gevierd in de regio. In parken en op pleinen is het rustig, mensen houden het liever klein in eigen straat.