Weer bezoek in verpleeghuizen: stap voor stap meer blijdschap

HELMOND - Sommige verpleeghuizen in de regio zijn alweer open voor bezoek, andere volgen snel. Eindelijk kunnen bewoners hun partner of een familielid weer zien. Maar nog niet zoals vroeger.

Per bewoner één vaste bezoeker, zonder gezondheidsklachten, welkom op vaste momenten en alleen als wordt voldaan aan strenge hygiëneregels. Zomaar binnenwandelen is er voorlopig nog niet bij in de verpleeghuizen. Maar er kan weer wat en dat zorgt voor opluchting en hoop. „We zijn blij voor onze cliënten en hun naasten”, zegt Coby Nogarede, voorzitter van de Raad van Bestuur van De Zorgboog.

Naasten van bewoners zijn of worden persoonlijk geïnformeerd over de bezoekregelingen. „Veiligheid staat voorop”, aldus Nogarede. „Het laatste dat we natuurlijk willen is kwetsbare bewoners en medewerkers opnieuw blootstellen aan het coronavirus.”

De Zorgboog stelt de meeste van zijn locaties in Helmond en de Peel vrijdag 29 mei weer open voor bezoek. De rest volgt in de loop van volgende week. Om bezoek te mogen toelaten moeten (woon)zorgcentra van het RIVM en de GGD Brabant Zuidoost veertien dagen coronavrij zijn. Nogarede: „Locaties én afdelingen gaan de komende tijd dan ook gefaseerd open. Het kan zelfs zo zijn dat sommige afdelingen open zijn voor bezoek, terwijl andere afdelingen op dezelfde locatie nog gesloten moeten blijven.”

De dagbestedingslocaties van De Zorgboog en logeerhuis Plezant in Lieshout openen na het weekend weer hun deuren. In de dagbesteding zijn vooralsnog wel minder plaatsen beschikbaar, om te kunnen voldoen aan de 1,5 metersamenleving. Logeerhuis Plezant is in eerste instantie alleen doordeweeks en voor vaste gasten geopend.

Temperatuurmeting bij de ingang

Bij Savant Zorg gingen de deuren donderdag alweer open voor bezoek, op alle locaties. De bezoekregeling kent strikte voorwaarden. Naast de al genoemde algemene regels geldt dat bezoekers bij de entree een temperatuurmeting krijgen. Ook moeten zij vooraf bepaalde looproutes volgen en de regels van de 1,5 metersamenleving respecteren.

Savant-locatie Hof van Bethanië in Mierlo was eerder onderdeel van de landelijke proef in 26 woonzorgcentra. „We zijn blij dat we de bezoekregeling op al onze locaties mogen doorvoeren. We zagen tijdens de proef bij Hof van Bethanië onze bewoners en bezoekers, maar ook onze collega’s, echt opleven”, zegt bestuurder Peter Bosselaar op de website van Savant. „Sommige mensen vinden het wel een beetje spannend, maar de meesten vinden het ontzettend fijn om hun naaste weer te zien. Het bezoek is een klein feestje met veel vrolijke gezichten, ondanks de crisis. We zijn blij dat we nu de stap voor alle locaties kunnen maken.”

Twijfel bij sommige aanstaande bewoners

Ananz (Geldrop en Heeze) opent komende maandag alle vier zijn locaties. Drie ervan hebben te maken gehad met Covid-19-besmettingen. Alleen woonzorgcentrum Berk aan de Grote Bos in Geldrop bleef hiervan gevrijwaard. Volgens een woordvoerster zijn er nergens lege kamers. „We herkennen wel dat sommige aanstaande bewoners twijfelen om te komen, omdat ze bang zijn besmet te raken of vanwege de beperkte bezoekmogelijkheden.”