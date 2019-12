Weer celstraf voor omstreden Helmondse hypotheekadviseur, nu wegens belastingontduiking

Deze keer ging het om een BV van zijn stiefzoon, die zonnepanelen plaatste. In feite was Govert van der L. (54) de baas, hij nam de beslissingen en ging over de financiën. Toen zoon en hij werden opgepakt omdat aangiften over 2015, 2016 en 2017 niet klopten, gaven ze dat allebei ook toe. In de rechtbank trok Van der L. dat opeens terug en verwees naar de boekhouder.