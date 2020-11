Weer een Helmondse ondernemer die een extra zaak opent in coronatijd; groot beautycentrum in de Veestraat

HELMOND - Tegen de stroom in begint Linda Meulendijks in coronatijd een tweede schoonheidssalon. Een paar maanden na de opening van haar eerste zaak in het centrum. En midden in dé winkelstraat van Helmond. Het is de zoveelste ondernemer in de stad die groter denkt en doet, juist in deze bizarre periode.

In mei opende Face and Bodycare aan de Markt in Helmond. De schoonheidssalon was al een tijdje klaar om de eerste klanten te ontvangen. Vanwege de coronamaatregelen moest de deur nog even op slot blijven. Nu is eigenares Linda Meulendijks alweer druk bezig met de verbouwing voor haar tweede zaak.

Even verderop in het centrum, aan de Veestraat, komt een groot beautycentrum. Ruimer pand, extra medewerkers, enorme verbouwing. En dat met een contactberoep in een onzekere tijd. ,,Ik zit zelf helemaal vol en kan er eigenlijk geen klanten meer bij hebben. We hebben heel veel aanloop, dus ik durf het risico wel te nemen”, aldus de Helmondse schoonheidsspecialiste.

,,Ik kon het pand aantrekkelijk huren, anders was het niet te doen”, erkent ze. Zowel in prijs als in looptijd van het huurcontract was het verleidelijk om nu uit te breiden. ,,Ik hoef niet heel lang te huren, maar dat is wel mijn bedoeling. Het is een flinke verbouwing. Dat doe ik voor de langere termijn.”

Botox en pedicure

Vanaf 1 februari worden ook in het nieuwe beautycentrum van Face and Bodycare aan de Veestraat wenkbrauwen geëpileerd, huidproblemen verholpen, voeten verzorgd, gezichten gereinigd en fillers ingespoten. Midden in dé winkelstraat van Helmond. ,,Het werkt echt om in de stad te zitten, Het klantenbestand groeit hard sinds ik aan de Markt zit”, aldus Meulendijks die eerder salons aan huis en in winkelcentrum Straakven had.

Contactberoep staat misschien juist in deze tijd ook wel voor aandachtsberoep. Nu een heleboel niet mag en kan blijkt er grote behoefte aan een afspraak bij de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist; iemand die aandacht heeft voor jouw haar, voeten of make-up.

Nieuwe winkels

Corona is dus niet alleen maar kommer en kwel voor ondernemers. Het centrum van Helmond is in ieder geval volop in beweging. Vooral lokale winkeliers zien en grijpen juist nu hun kans om een aantrekkelijker huurcontract te krijgen, naar een groter pand of betere locatie te verhuizen en extra zaken te openen. Of zelfs drie nieuwe winkels te beginnen, zoals Arian en Margo Vereijken van Miga Gifts. Zij hebben in de Elzas Passage een bijouwinkel en woondecoratieshop geopend. Begin volgend jaar komt daar nog een kinderkledingzaak bij.

Ook een aantal leegstaande panden aan de Veestraat (Julia’s Home, Rituals en Miss Udham) en Oude Aa (De Zoete Inval, Blow dry bar Blownaway en Terra Life) kreeg de afgelopen weken weer een bestemming. En sinds de Helmond-Sportwinkel zaterdag de deuren heeft geopend is in de Elzas Passage ook weer een ruimte gevuld.