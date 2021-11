Weer geen Dickensnight in Brandevoort: ‘Alle toegangen afsluiten en controleren is niet te doen’

Het is gewoon niet te doen, schetst voorzitter Jacques van Asten. ,,De markt heeft te veel ingangen die we nooit allemaal afgesloten krijgen. En dan alle qr-codes controleren, dat is een onmogelijke taak. Bovendien moet het gebied toegankelijk blijven voor ambulance en brandweerwagens.”

Quote Het doet ontzettend pijn. Je werkt een heel jaar samen met een enthousi­ast team toe naar het evenement Jacques van Asten, Voorzitter Dickensnight

Daar komt nog iets belangrijks bij, aldus Van Asten: ,,Zestig procent van onze marktkraamhouders zijn amateurs, mensen die hier in de wijk wonen. Die werken het hele jaar aan de dingen die ze dan verkopen. Het zijn vaak mensen op leeftijd. Zij hebben ons al de vraag gesteld: ‘Is het wel veilig?'. De laatste keer, in 2019, waren er ruim 20.000 bezoekers. Hoe mooi het evenement ook is, we willen geen risico's lopen.”

Kerstbomen in augustus gekocht

De 18e editie van de Dickensnight stond gepland voor zondag 12 december. Over een maand dus. Langer wachten of het toch weer zou kunnen, was geen optie. ,,Dit krijg je niet in twee weken geregeld. Zo hebben we de kerstbomen ter versiering al in augustus gekocht. We hebben al die jaren dezelfde leverancier, dus was het gelukkig geen probleem om dat te annuleren.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Foto uit 2007 van de Dickensnight. © Ton van de Meulenhof

De organisatie wilde alle betrokkenen - 250 tot 300 - tijdig duidelijkheid verschaffen. Er zijn deelnemers die al jaren naar het evenement in Brandevoort komen. Van Asten: ,,Twee dames uit Veenendaal zijn er met hun ganzen vanaf de eerste keer bij.” Een Dickensnight in uitgeklede vorm was geen optie, benadrukt de voorzitter. ,,Je kunt dit niet half doen.”

Quote Omdat we het al zo vaak georgani­seerd hebben, is het makkelijk om weer op te pikken Jacques van Asten

De nieuwe datum staat al vast: zondag 18 december 2022. ,,Van heel veel mensen krijgen we toezeggingen. ‘Bel volgend jaar, dan staan we weer klaar’. Dat is het fijne van een wijkevenement. Want dit is in eerste plaats van, voor en door Brandevoorters.”

Ontzettend pijn

De organisatie is blij met die steun. Niet met het besluit dat ze moest nemen. ,,Het doet ontzettend pijn. Je werkt een heel jaar samen met een enthousiast team toe naar het evenement. Als we zo rond een uur of zes over de markt lopen, in het donker, en je ziet de mensen genieten van een koor, een Dickensverteller of de twee met de ganzen, dan weet je waar je het voor doet.”

Zakt de moed hen niet een beetje in de schoenen, nu voor het tweede jaar op rij corona spelbreker is? ,,Het is niet anders", blijft Van Asten nuchter. ,,Omdat we het al zo vaak georganiseerd hebben, is het makkelijk om weer op te pikken. We hebben de draaiboeken, we hebben de sponsoren.”