Weer geen Drakenbootfestival in Helmond: evenement doorgeschoven naar 2022

,,We moeten ruim van tevoren beginnen met het organiseren. Een week of twee, drie geleden hebben we de knoop doorgehakt", zegt woordvoerder Wim van der Linden. ,,Er was toen nog sprake van dat mensen een test moesten hebben die niet ouder is dan 48 uur. En dat er in het boothuis anderhalve meter afstand wordt gehouden. Dat is niet te doen.”