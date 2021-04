Weer geen Franse Markt in Helmond

Restjes prei of appel na de oogst? Via app uit Helmond wordt dit niet weggegooid maar verwerkt tot voedsel

9 april HELMOND - Stel: je bent preiboer en je zit na de oogst altijd te kijken met restjes preibladeren. In plaats van enkeltje container zouden die ook mooi in de soepgroenten van de verswinkel in het dorp kunnen. Via een nieuwe app worden vanaf juni telers, voedselverwerkers en consumenten samengebracht. ,,Het is onze missie om voedselverspilling tegen te gaan.”