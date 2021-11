Weer geen schaatsbaan in Helmond; ‘niet te doen met 1,5 meterregel’

,,We hebben alles bedacht wat we konden bedenken om het door te laten gaan, maar het is niet te doen”, zegt Geert Blenckers van Stichting Helmond City Events. Met name de terugkeer van de 1,5 meterregel is fataal voor een evenement als een schaatsbaan. ,,Dat is niet te handhaven”, zegt Blenckers. ,,En als we om vijf uur dicht moeten, haalt dat de begroting onderuit.”

De organisatie is de hele maandag al bezig met het afbellen van vrijwilligers en leveranciers. ,,We proberen zoveel mogelijk te annuleren. De kosten waar we niet onderuit kunnen, worden vergoed door de gemeente.”

Van 9 december tot en met 9 januari zou op de Markt een grote ijsbaan staan. De opbouw zou nu ongeveer beginnen.

Het is voor Helmond City Events de zoveelste activiteit waar een streep door gaat. Koningsdag, Koningsnacht, festival Los Zand, Kasteeltuinconcerten, Helmond Live; alles viel in het water. Desondanks hield de stichting steeds de moed er in. Blenckers: ,,Steeds hebben we alternatieven bedacht en aanpassingen gedaan. We hebben voortdurend geprobeerd binnen de mogelijkheden toch iets organiseren in de stad. Helaas ook nu weer tevergeefs.”

Eerder trokken de organisaties in onder meer Deurne en Geldrop al de stekker uit hun ijsbanen.