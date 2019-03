Weer minder kinderzitjes van Senzer in Helmond

De productie voor Dorel loopt gestaag terug bij het werkbedrijf voor Helmond en de Peel. „In 2018 ging het om 450 fte, dit jaar om 400 fte en volgend jaar om 350 fte”, zegt Paul Verbakel, directeur Werk en Participatie van Senzer. De daling heeft vooral te maken met een verminderde vraag naar kinderzitjes, maar ook met verplaatsing van productie naar andere landen.

Voor degenen die in Helmond vanaf 2020 geen kinderzitjes meer kunnen maken, wordt ander werk gezocht. Daarbij wordt volgens Verbakel rekening gehouden met wat iemand wil en kan. „De mensen blijven in dienst van Senzer maar krijgen een andere werkplek, bij bestaande of nieuwe opdrachtgevers”, aldus de directeur. Waarschijnlijk verkast een deel naar Lieshout. Verbakel: „Vanaf mei gaan we groeien bij Bavaria.”

Spannend

De Helmondse afdeling van de SP maakt zich zorgen en heeft vragen gesteld aan het stadsbestuur. Juist omdat sprake is van mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt, is de boodschap nu al medegedeeld, verklaart Verbakel. „We hechten aan zorgvuldigheid. De reacties die we tot nu toe het meest krijgen is dat mensen het leuk vinden of juist spannend.”