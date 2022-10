Weer zo’n distributiecentrum, terwijl Helmond dat eigenlijk niet meer wil

Zijn zakenpart­ner pleitte hem vrij, toch moet huurder de cel in na wapen­vondst in Helmonds kantoor

DEN BOSCH/HELMOND - Hoewel zijn Helmondse zakenpartner verklaarde dat hij er niets mee te maken had, moet een huurder van een bedrijfspand in Helmond toch 3,5 jaar de cel in. Tijdens een inval in de lente van 2019 trof de politie een wapenarsenaal in het pand aan.

13 oktober